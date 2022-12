Vermisste Grazerin (81) in München gefunden

GRAZ/MüNCHEN. Eine Frau wandte sich am Montag an die Grazer Polizei: Ihre 81-jährige, an Demenz erkrankte, Bekannte war verschwunden. Eine Suchaktion brachte keinen Erfolg. Gegen 23 Uhr kam die erlösende Nachricht aus München: Polizisten hatten die Frau dort am Bahnhof wohlbehalten angetroffen. Sie fuhr weiter nach Zürich zu ihrer Tochter.

