Vermisst: Suchhund Cilli fand verletzten Mann

Am Mittwoch war Cilli schon zum dritten Mal im Einsatz: In St. Aegidi (Bezirk Schärding) wurde im Wald nach einem abgängigen Mann gesucht. Die Hündin nahm rasch Witterung auf und führte die Einsatzkräfte zu dem leicht verletzten Vermissten, der zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht wurde.