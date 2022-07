Verletzter Storch nach Absturz zurück im Nest

Die Tierrettung rettete am Sonntag einen jungen Storch, der in Freistadt bei seinen ersten Flugversuchen abstürzte und dabei verletzt wurde. Nach einer Versorgung beim Tierarzt und zwei Tagen zur Genesung wurde der Vogel gestern über eine Feuerwehrleiter wieder zurück in sein Nest gebracht. Seine Storchenfamilie nahm ihn dort freudig in Empfang.