LOCHEN. Ein Schwan im Bürmooser See blieb offenbar an einem Angelhaken hängen und zog sich eine blutende Wunde zu. Als das schon geschwächte Männchen am Ufer saß, brachte eine Tierfreundin den Vogel rasch zur Pfotenhilfe Lochen, wo er verarztet wurde. "Für Tiere kann achtlos liegengelassenes Anglerzubehör gefährlich sein", mahnen Tierschützer.