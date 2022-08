Verirrter Greifvogel aus Stiegenhaus befreit

Mit Handtuch und Schutzhandschuhen ausgerüstet, gelang es den dreizehn Feuerwehrmännern, das Tier unversehrt wieder einzufangen. Der Vogel wurde daraufhin in den Wald gebracht und freigelassen. Im Gegensatz zu kleineren Vögeln käme es bei Greifvögeln selten vor, dass sie sich in Stiegenhäusern in dicht verbauten Gegenden "verfliegen" würden, heißt es von der Feuerwehr.