Verirrte Wintersportler in der Nacht gerettet

RAGGAL. Der starke Schneefall brachte Sonntagnachmittag zwei Skitourengeher in Vorarlberg in eine missliche Lage. Bei ihrer Tour in Richtung "Hoher Frasen" wählten eine 40-Jährige und ihr 38-jähriger Begleiter bei der Abfahrt eine neue Strecke und gerieten dabei in steiles Gelände. Die alarmierte Bergrettung brachte die beiden gegen Mitternacht unverletzt ins Tal.

