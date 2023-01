Verirrte Tourengeher aus der Bergnot gerettet

SEEFELD IN TIROL. Obwohl sie sehr erfahren waren, gerieten zwei einheimische Tourengeher am Sonntag bei der Reither Spitze nahe Seefeld in Tirol in Bergnot. Sie dürften im Nebel die Orientierung verloren haben und gerieten in steiles Absturzgelände. Sie alarmierten die Bergrettung, sodass die Tourengeher schließlich per Hubschrauber ins Tal gebracht werden konnten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.