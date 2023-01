Vater und Sohn verirrten sich beim Wandern

ROM. In einem besonders unwegsamen Gebiet des Nationalparks Val Grande in Norditalien waren ein Mann und sein neunjähriger Sohn aus Österreich am Sonntagnachmittag unterwegs. Weil es schon dunkel wurde, konnten die beiden Wanderer den Rückweg nicht mehr finden. Rettungsteams entdeckten Vater und Sohn und brachten sie zurück zu ihrem Auto.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper