Vater und Sohn aus Bergnot gerettet

KLEINARL. Bei ihrer Wanderung zum Tappenkarsee in Kleinarl im Pongau wollten ein 38-Jähriger und sein achtjähriger Sohn am Samstag eine Abkürzung nehmen. Dabei kamen die beiden abseits des Weges in einer Steinrinne nicht mehr weiter. Nach einem kurzen Suchflug wurden die beiden unverletzt mit dem Polizeihubschrauber in Sicherheit gebracht.

