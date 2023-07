Unfall: Esel unverletzt

GMUNDEN. Ein entlaufener Esel wurde am Dienstagabend in Wiesen, Bezirk Gmunden, von einem Auto angefahren. Autofahrer und Esel blieben unverletzt, das Tier wurde sicher zurück in den Stall gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper