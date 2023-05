SANKT WOLFGANG. Mit einem Traktor kam ein 15-Jähriger gestern beim Mähen des Grases auf einem familieneigenen Grundstück in St. Wolfgang ins Rutschen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, der 15-Jährige wurde verletzt.

LINZ. Für Teilnahme an schwerer gemeinschaftlicher Gewalt bei den Halloween-Krawallen in Linz wurde ein 16-Jähriger gestern am Landesgericht zu einer dreimonatigen bedingten Haftstrafe verurteilt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper