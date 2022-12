EBERGASSING. Nachdem bei einem Wohnhausbrand in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) in Niederösterreich eine Person starb, ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Eine Obduktion soll die Identität des Verstorbenen klären. Weil das Haus einzustürzen drohte, konnten die Feuerwehrleute den Leichnam erst nach längeren Löscharbeiten bergen.

BLINDENMARKT. Ein Handyvideo wurde einem 22-Jährigen zum Verhängnis: Der Rumäne soll in der Nacht auf Samstag versucht haben, mit einem Meisel und einem Gipsbeil in einen Bankomaten in Blindenmarkt (Bezirk Melk) einzubrechen. Dabei soll er sich gefilmt haben. Wenig später wurde der alkoholisierte Mann, der an den Händen blutete, nahe des Tatorts von Polizisten gestoppt. Dabei fanden die Beamten das Video auf seinem Handy.

AMSTETTEN. 15 Meter weit flogen Teile einer Telefonzelle in Amstetten, die Unbekannte am Samstag gegen 4.30 in der Früh mit einem Böller in die Luft sprengten. Die Zelle wurde fast vollständig zerstört. Auch ein Pkw und eine Anschluss-Abdeckung eines Hauses wurden beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Hinweise erbeten unter 059133/1333100

