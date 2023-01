Tourengeher befreite sich selbst aus Lawine

MüHLBACH. Alleine war ein 42-Jähriger am Montag auf einer Skitour in Mühlbach am Hochkönig (Pongau) unterwegs. Auf dem Birgkar löste sich eine Lawine, die den Mann rund 200 Meter mitriss. Er wurde teilweise verschüttet, konnte sich aber befreien. Weil er wegen einer Beinverletzung nicht abfahren konnte, wurde er per Hubschrauber ins Spital gebracht.

