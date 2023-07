Tierrettung barg jungen Falken aus Kloster

SALZBURG. Weil sich ein verwaister Jungfalke in den Garten des Franziskanerklosters in Salzburg verirrt hatte, kontaktierten die Ordensbrüder am Samstag die Tierrettung. Mitarbeiter bargen den flugunfähigen Vogel, der von den Franziskanern "Manfred" getauft wurde, und brachten ihn zur Wildtierhilfe in Hallein, wo er mit Artgenossen das Fliegen lernen soll.

