Terrarium brannte: Schlange blieb unverletzt

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Wochenende in Mürzzuschlag gerufen. Holzspäne und ein Wurzelstock in einem Schlangenterrarium waren wohl wegen einer defekten Wärmelampe in Brand geraten, es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung in der Wohnung. Der Atemschutztrupp konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Schlange hatte sich in einem Unterschlupf verkrochen und wurde unverletzt gerettet.