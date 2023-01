Sturz in Donaukanal: Junge Frau gerettet

WIEN. Großes Glück hatte eine 25-Jährige in der Nacht auf Sonntag: Die Frau, die Alkohol und Drogen konsumiert hatte, war gegen vier Uhr früh in den Donaukanal gestürzt. Begleiter alarmierten die Einsatzkräfte, die die Frau an einem Wandvorsprung sicherten und in einem Polizeiboot an Land brachten. Die 25-Jährige kam mit einer starken Unterkühlung davon.

