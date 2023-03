Steckte in Kanal fest: Kater wurde befreit

ENNS. Eine Spaziergängerin und ihr Hund entdeckten am Freitagnachmittag in Enns einen roten Kater, der in einem Kanal feststeckte. Die herbeigerufene Tierrettung ICARA öffnete den Kanaldeckel mit einer Brechstange und verhalf dem Kater in die Freiheit. Das erschöpfte und ausgehungerte Tier war nicht gechippt und wurde ins Linzer Tierheim gebracht.

