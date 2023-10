Segler nach 20 Stunden auf dem Atlantik gerettet

BRASILIA. Nachdem sein Boot auf dem Weg von New York nach Kapstadt fernab der brasilianischen Küste in rauer See gekentert und gesunken war, musste ein deutscher Segler 20 Stunden auf einer Rettungsinsel ausharren. Ein deutscher Frachter, der zufällig in der Nähe war, wechselte seinen Kurs und konnte den Mann wohlbehalten an Bord nehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper