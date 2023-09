Schwer verletzter Biber in Steinbach gerettet

STEINBACH. Vor ihrer Eingangstür entdeckte eine junge Frau aus Steinbach am Ziehberg eine schwer verletzte Biberdame. Das Tier hatte eine deutliche Bisswunde am Rücken, die vermutlich durch Rangordnungskämpfe entstanden war. Nun befindet es sich in der Quarantänestation vom Tierparadies Schabenreith. Hier erhält es weitere Pflege und Versorgung.

