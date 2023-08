Schwammerlsucher konnte gefunden werden

Erfolgreiche Suche in der Finsternis

DROBOLLACH. In Drobollach (Kärnten) konnte am Samstagabend eine Suchaktion nach einem 85-jährigen Schweizer erfolgreich beendet werden. Der Mann war beim Schwammerlsuchen über einen Hang gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Per Handy konnte er seine Frau alarmieren, die die Einsatzkräfte verständigte. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte den Mann schließlich und lotste die Helfer zu ihm.

