Schulverweigerer: Gericht muss 30 Verfahren pro Monat durchführen

LINZ. Erst waren es die Masken- und Maßnahmengegner, die das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich mit ihren Bescheiden eindeckten. Die statistische Auswertung der Zahlen dazu sei schwierig, sagt Gerichtssprecher Stefan Herdega auf Anfrage der OÖN. "Der prozentuelle Anstieg der Verfahren war aber merkbar."

Nach Pandemie und Ausgangsbeschränkungen sind es nun die Schulverweigerer, die das Verwaltungsgericht auf Trab halten. In etwa 30 Verfahren seien es im Monat, die von den Beschwerdeführern eingereicht würden, bestätigt Herdega auf Anfrage eine OÖN-Information.

Rechtlicher Hintergrund: Eltern und Erziehungsberechtigte haben in Österreich die Pflicht, alles zu tun, dass die Kinder ihre Schulpflicht erfüllen. "Häuslicher Unterricht" ist zwar möglich, aber an Bedingungen geknüpft: So muss dieser "mindestens gleichwertig" sein. und am Ende des Schuljahres muss in einer Schule eine "Externistenprüfung" bestanden werden. Außerdem schreibt das Gesetz ein "Reflexionsgespräch" über den Leistungsstand des Kindes vor. Die ersten Fälle, die sich auf das Schuljahr 2022/23 bezogen, wurden heuer im Frühjahr entschieden. Weil die Behörde den Pflichtschulunterricht ausdrücklich angeordnet hatte und die Eltern die Voraussetzungen für den "Heimunterricht" auch nicht erfüllt hatten, verhängten die Bezirkshauptmannschaften Geldstrafen in der Höhe von 110 Euro bzw. 330 Euro. Die Summen variieren, weil die Einkommensverhältnisse der Eltern berücksichtigt werden.

Die Erziehungsberechtigten brachten dagegen Beschwerden beim Landesverwaltungsgericht ein. Das Kind leide unter Prüfungssituationen, hieß es in der Begründung der Beschwerdeführer. Ein anderes Argument war, dass die damaligen Covid-Testungen das "Kindeswohl" beeinträchtigen würden. Oder auch, dass es die "eigene Entscheidung" sei, wie die Bildung der Kinder verlaufe.

Das Landesverwaltungsgericht verwarf diese Beschwerden und bestätigte damit die behördlichen Geldstrafen.

Noch 148 Anzeigen sind offen

Die Urteilskraft der Verwaltungsrichter wird in diesen Fällen noch weiter gefragt sein. Denn: "Derzeit sind bei den Bezirksverwaltungsbehörden noch 148 Anzeigen wegen der Verletzung der Schulpflicht offen", sagt dazu Birgit Kopf, Pressesprecherin der Bildungsdirektion Oberösterreich.

Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, schließen sich auch zu organisierten Gruppen für "freies Lernen" zusammen, zum Beispiel auf "Telegram".

So richtet sich eine eigene Homepage an "Selbstdenker, Visionäre und Freigeister", um für das anstehende Schuljahr 2023/24 Werbung zu machen für einen "Lerntreff mit pädagogischer Begleitung" im Bezirk Wels-Land. Dafür arbeite man an einem ganzheitlichen "Gebäudekonzept", ein "Teil eines Vierkanters in ländlicher Gegend" eigne sich sehr gut für die Kindertreffs, heißt es. Interessierte Pädagoginnen können angeblich sogar wählen zwischen "Fixanstellung" und "Geringfügigkeit." Geworben wird mit Slogans wie "Frieden für mein Kind" und "Folge deiner inneren Stimme".

Die Bildungsdirektion warnt: Es gebe eine Reihe von Erfordernissen, die für die Gründung einer Privatschule erfüllt werden müssen. Wer eine Privatschule illegal betreibe, riskiere eine Geldstrafe von bis zu 2180 Euro. (staro)

