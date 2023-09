Rettungshund fand vermisste Frau

KREMS. In Fürth bei Gottweig im Bezirk Krems wurde am Wochenende eine 64-Jährige vermisst. Es kam zu einer großen Suchaktion, die vom Verein Rettungshunde Niederösterreich unterstützt wurde. Ein Suchhund fand die Frau, die in einem Gestrüpp lag. Sie war gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Die 64-Jährige wurde von Sanitätern versorgt.

