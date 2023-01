Rettungseinsatz: Mops plumpste in Bach

RANKWEIL. Weil sein Mops bei einem Spaziergang in Rankweil in Vorarlberg in einen Bach gefallen war, alarmierte ein Spaziergänger am Freitag die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Tier wenige Meter vor einem voll in Betrieb stehenden Wasserrad mit einer Stange zum Ufer drücken. So konnte der Hund wohlbehalten aus dem Wasser klettern.

