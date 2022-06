FRAGANT. Das wenige Wochen alte Tier war in der Kärntner Raggaschlucht in Flattach abgestürzt. Die Bergrettung Fragant hatte sich am Sonntag zu dem unverletzten Rehkitz abgeseilt und das erschöpfte Tier in Sicherheit gebracht. Derzeit wird es von einem der Bergretter aufgepäppelt. Nach ausreichender Erholung soll es wieder ausgewildert werden.