Rechnungshof prüft Grundverkauf in Ohlsdorf

OHLSDORF. Jenes Waldstück in Ohlsdorf, das die Bundesforste an den Industriellen Hans Asamer verkauft haben, wird jetzt ein Fall für den Bundesrechnungshof. Dieser hat laut einem ORF-Bericht die Verwaltung der Bundesforste-Liegenschaften geprüft. Der Verkauf in Ohlsdorf ist demnach die einzige Transaktion in einem Prüfungszeitraum von fünf Jahren, die einer Sonderprüfung unterzogen wird.

Wie berichtet, hatte Asamer die Fläche kurz nach dem Kauf für die Errichtung eines Betriebsgebiets roden lassen. Mittlerweile wurde das Areal an einen belgischen Konzern verkauft.

