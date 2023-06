Polizisten retteten jungen Turmfalken

Der Jungvogel dürfte aus seinem Nest gefallen sein. Die Beamten fingen ihn ein, als er sich bereits in der Nähe der Fahrbahn befand. Der kleine Turmfalke wurde in die Obhut des Tierheims in Parndorf gebracht.

