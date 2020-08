Vom Attersee auf die A1 verirrt: Polizisten retteten Schwan

Er dürfte wohl falsch abgebogen sein: Ein Schwan hat sich kürzlich nahe Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) auf die Westautobahn verirrt. Das Tier watschelte über die Fahrbahn der A1, besorgte Passanten alarmierten die Exekutive. Zwei Polizeibeamte konnten das Tier bei der Abfahrt einfangen und dem österreichischen Tierschutzverein übergeben.

Der Schwan bekam den Namen Otto und wird nun liebevoll im Assisi-Hof in Frankenburg betreut. Er dürfte den turbulenten Ausflug ohne bleibende Schäden überstanden haben. "Wir konnten leichte Verletzungen am Fuß und am Flügel feststellen. Aber mit etwas Schonung und medizinischer Versorgung dürfte Otto aber bald wieder gesund und munter sein", so die Tierpfleger.

In den kommenden Wochen möchte der gemeinnützige Verein den Schwan wieder in seiner Heimat, dem Attersee auslassen.