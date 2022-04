Polizisten fanden geschmuggelte Welpen

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnten Polizeibeamte in Weißenhorn in Bayern illegal gehandelte Hundewelpen finden. Die zwei jungen Beagles, die aus Rumänien eingeschmuggelt wurden, hatten zu wenig Wasser bekommen und waren verfrüht von ihren Eltern getrennt worden. Sie wurden an das örtliche Veterinäramt übergeben.