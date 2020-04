Pkw-Lenker rettete Entenfamilie

Nachdem die Entenmutter von einem Auto touchiert wurde, barg ein nachkommender Lenker das Tier ebenso wie die drei Küken und übergab sie auf einem Parkplatz einem Mitarbeiter des Wiener Tierschutzvereins.

Dieser brachte die Tiere dann ins Tierschutzheim nach Vösendorf. Wie der Wiener Tierschutzverein am Dienstag mitteilte, blieben die Jungtiere unverletzt. Das angefahrene Muttertier wurde behandelt.

Entenrettung in Wien-Favoriten. Bild: APA/LPD WIEN

Erst vor wenigen Tagen wurde in der Bundeshauptstadt eine Entenfamilie "aufgegriffen, die aktuellen Ausgangssperren nicht so ernst genommen hat", wie es von der Polizei augenzwinkernd hieß. Polizei-Beamte wurden beim Streifendienst in einer Wohnhauanlage in Favoriten auf die Entenmutter und ihre zehn Küken aufmerksam.

Nach "Einkesselung" der Tiere wurden sie von den Beamten eingefangen und per Transportbox zum Wienberberg-Teich wieder in ihren natürlichen Lebensraum gebracht, wie es in einer Aussendung hieß.

Die Tier wurden per Transportbox zum Wienberberg-Teich gebracht und dort freigelassen. Bild: (APA/LPD WIEN)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.