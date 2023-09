Pilot überlebte Absturz beinahe unverletzt

ECHSENBACH. "Es ist alles in Ordnung. Er ist auf den Füßen", sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Echsenbach. In der Ortschaft im Bezirk Zwettl (NÖ) ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Obwohl sich das Flugzeug überschlagen hat und am Dach zum Liegen gekommen ist, konnte sich der Mann selbst befreien und blieb nahezu unverletzt.

