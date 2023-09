Pferd aus Schlamm befreit

GFöHL. Bei einem Reitstall in Gföhl (Niederösterreich) war ein Pferd am Montag in ein Schlammloch gestürzt und konnte nur mithilfe der Feuerwehr wieder befreit werden, das Tier blieb unverletzt.

