Pensionist überstand Nacht im Freien

SANKT VEIT AN DER GLAN. Ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat die Nacht auf Samstag im Freien verbringen müssen. Der Mann war am Freitagabend mit seinem Auto in einem Wald in St. Veit stecken geblieben und wollte zu Fuß weitergehen, verirrte sich aber. Erst am Samstagvormittag wurde er von Teilnehmern einer groß angelegten Suchaktion gefunden und unverletzt, aber unterkühlt ins Krankenhaus gebracht.

