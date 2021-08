Pensionist nach Sturz in Rosenbeet gerettet

NEUSIEDL. Am Neusiedler See ist ein 90-Jähriger beim Brombeerenpflücken in ein Rosenbeet gestürzt. Der Unfall passierte entlang eines Radweges. Polizisten erwiesen sich als Freunde und Helfer und befreiten den Pensionisten mit Messern aus den dornigen Stauden. Der Senior wurde zur ambulanten Behandlung ins Spital gebracht. Seinen Helfern zeigte er sich dankbar.