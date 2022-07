SCHWANDORF. Bei 30 Grad wurde am Dienstag in Schwandorf in Bayern ein Hund von seiner Besitzerin im geparkten Auto zurückgelassen. Weil das Fahrzeug in der prallen Sonne stand, griff eine Passantin ein. Sie informierte zuerst die Polizei, dann konnte sie durch ein spaltbreit geöffnetes Fenster die Autotür von innen öffnen und das Tier befreien.