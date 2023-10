Paragleiter in Notlage von Feuerwehr gerettet

GMUNDEN. In einem Baum in zehn Metern Höhe verfing sich der Schirm eines 26-jährigen Paragleiters aus dem Bezirk Ried im Innkreis auf dem Grünberg in Gmunden am Sonntagnachmittag. Die Freiwillige Feuerwehr Gmunden konnte den Mann mithilfe eines Hofladers, den ein benachbarter Bauer zur Verfügung stellte, unverletzt aus seiner Lage befreien.

