SAALBACH-HINTERGLEMM. Ein Oberösterreicher ist am Samstag in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) in Bergnot geraten. Der 57-Jährige und seine Frau waren in Richtung Staffkogel gewandert. In einer steilen Ostrinne saß der Mann schließlich fest und alarmierte die Rettungskräfte. Er und seine Partnerin, die sich auf einem Grat befand, wurden von einem Polizeihubschrauber unverletzt gerettet.