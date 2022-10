BREGENZ. Aufmerksame Passanten dürften einer 23-Jährigen und ihrem einjährigen Kind am Montag in Bregenz das Leben gerettet haben: Sie bemerkten Rauch, der aus den Fenstern der Wohnung der Frau strömte, und setzten einen Notruf ab. Mutter und Kind, die in der Wohnung geschlafen hatten, wurden unbeschadet aus der Wohnung geholt, das Feuer gelöscht.