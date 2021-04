Meditierender Mönch aus Höhle gerettet

Rettungstaucher haben am Mittwoch einen buddhistischen Mönch aus einer überfluteten Höhle in Thailand gerettet, in die er sich zur Meditation zurückgezogen hatte. Der Abt hatte sie alarmiert, weil der Mönch drei Tage nach dem Beginn einer Pilgerreise nicht zurückgekehrt war. Der Mönch kam mit leichtem Fieber in ein Spital, blieb aber ansonsten unverletzt.

