Marderbabys bei Abriss einer Hütte gerettet

Nachdem sie bei Abrissarbeiten in Oberndorf bei Salzburg gefunden worden waren, wurden Anfang der Woche vier Marderbabys in die Wildtierstation der Pfotenhilfe in Lochen (Bezirk Braunau) gebracht. Die Mutter hatte sie wohl aus Angst vor Menschen verlassen. Die Jungtiere werden jetzt mit Ersatzmilch aus einer Spritze aufgezogen.