Mallorca: Schildkröteneier vor Unwetter gerettet

PALMA. Auch auf der spanischen Ferieninsel Mallorca wüteten am Wochenende schwere Unwetter, die eine Bedrohung für den Schildkrötennachwuchs darstellten. Tierschützer machten sich auf den Weg, um die in Sandmulden abgelegten Eier in der Bucht von Cala Millor vor den Sturmfluten zu retten. Die Jungen sollen nun kontrolliert in einem Labor schlüpfen.

