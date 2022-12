Kunst ukrainischer Waisen in Linz

LINZ. Der Kreativität freien Lauf lassen: Das war das Motto eines Kunstworkshops im Sommer für jene 70 Waisenkinder, die seit dem Frühjahr in St. Georgen im Attergau leben. Abgehalten wurde der Workshop von Kristiane Petersmann, der künstlerischen Leiterin der Galerie Kulturformen in Linz, und Bühnenbildner Moritz Nitsche. Die entstandenen Werke werden bis Ende Februar in der Ausstellung "Hallo Kinder" in der Galerie Kulturformen am Pfarrplatz präsentiert. "Es ist ein gemeinsam gesetztes Zeichen der Solidarität", sagt Galerieleiterin Petersmann. Es wurde ein Postkartenblock aufgelegt, die Erlöse aus dem Verkauf kommen den Kindern zugute.

