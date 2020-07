Katze lief Feuerwehr zu - Besitzer meldete sich nach nächtlichem Facebookaufruf

Nach einem Einsatz der Tierrettungsgruppe und einer anschließenden Kommandositzung lief gegen 22 Uhr plötzlich eine Katze direkt auf die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Marchtrenk zu. Zielgerichtet steuerte sie die Feuerwehr-Mannschaft an. Feuerwehrmann Anton Kopler (45) nahm sich der Katze an und startete noch in der Nacht einen Aufruf via Facebook. Kopler kümmerte sich um die Katze, gab ihr Wasser und Futter sowie einen Schlafplatz.

Der Katzenbesitzer Dominik Gaber (27) meldete sich Mittwoch, er war erst vor kurzem nach Marchtrenk gezogen und wohnt Luftlinie rund zwei Kilometer vom Feuerwehrhaus entfernt. Sein Tier vermisste er bereit seit neun Tagen.

Die Freude über das Wiedersehen war auf beiden Seiten verständlicherweise groß.