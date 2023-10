Kalb unverletzt aus Maschendrahtzaun befreit

DORFGASTEIN. In eine missliche Lage geriet ein junges Kalb am Dienstag auf einer Weide in Dorfgastein: Das Jungtier war vermutlich auf einem steilen Hang abgerutscht, dabei in einen Maschendrahtzaun gefallen und darin stecken geblieben. Die Polizei konnte das erschöpfte Tier unverletzt befreien und es seinem Besitzer übergeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.