Kaiseradler "Willi" in die Freiheit entlassen

Der Vogel war am 7. Juni entdeckt worden – insgesamt neun Schrotkugeln hatten ihn getroffen. Das Tier wurde in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee bei Gänserndorf gesund gepflegt und am Freitag in die Freiheit entlassen. Über einen GPS-Sender wird "Willi" weiter beobachtet.