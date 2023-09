In Vogelkäfig gesperrter Berberaffe befreit

LINZ. Im Großraum Linz wurde in einem privaten Haushalt bei der Nachschau der Veterinärbehörde ein Berberaffe entdeckt, der in einem Vogelkäfig eingesperrt war: mit Windeln und Brustgeschirr. Nun ist der Affe im Tierschutzhaus Vösendorf untergebracht und es wird ein Platz in einem Zoo, auch im Ausland, gesucht. Berberaffen sind streng geschützt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.