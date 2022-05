In Fußballtor geklemmt: Zehnjährige befreit

Ihr Bein klemmte sich eine Zehnjährige am Mittwoch in einer Schule in Mönchengladbach in den Stangen eines Fußballtores ein. Da die Lehrkräfte das Kind nicht befreien konnten, setzten sie den Notruf ab. Feuerwehrleute stemmten die Torstangen mit einem hydraulischen Spreizer auseinander, das Kind überstand den Vorfall unverletzt.