Hausbrand: Bewohner und Katzen gerettet

NEUNKIRCHEN. In Puchberg am Schneeberg in Niederösterreich ist am Osterwochenende der Keller eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Atemschutztrupps der Feuerwehren rückten aus und retteten zwei Bewohner und ihre sechs Katzen vor den dichten Rauchschwaden, die sich im ganzen Haus ausbreiteten. Die Ursache für das Feuer stand gestern noch nicht fest.

