Goldschatz gefunden

NEUMARKT AM WALLERSEE. In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ist ein Goldschatz aus der Keltenzeit gefunden worden. Es handelt sich um goldenen Schmuck und Silbermünzen aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Das Salzburg Museum spricht von einem Sensationsfund. Über die Umstände des Fundes wurde Stillschweigen vereinbart, ebenso über den finanziellen Wert und die Identität der Finder.

