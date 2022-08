POTTENDORF. Fast fünfzig Hunde fanden Polizeibeamte am Samstag in einer kleinen Wohnung in Pottendorf (Bezirk Baden). Eigentlich waren sie aufgrund eines anderen Delikts in dem Wohnhaus, als sie lautes Gebell hörten. Hinter einer unverschlossenen Tür entdeckten sie 49 stark vernachlässigte Chihuahuas. Die Vierbeiner wurden ins Tierheim Baden gebracht.