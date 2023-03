Gesund gepflegter Uhu ist wieder in Freiheit

Das Weibchen hatte bei einem Zusammenstoß mit einem Auto mehrere Knochenbrüche erlitten und wurde zur Pflege in die Adlerarena Landskron nach Villach gebracht. Am Mittwoch wurde die Uhu-Dame auf der Gerlitzen wieder in die Freiheit entlassen.

